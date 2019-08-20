Донецк, 20 августа, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Объекты гражданской инфраструктуры ДНР всё чаще подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 20 августа «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«В нарушение норм и требований международного гуманитарного права мирное население, а также объекты гражданской инфраструктуры и жилого фонда всё чаще подвергаются целенаправленным нападениям либо угрозе уничтожения вследствие действий украинской стороны», — рассказала она.

Омбудсмен также отметила, что боевики ВСУ используют беспилотники для атаки объектов гражданской инфраструктуры и неизбирательных ударов по площадям, что противоречит нью-йоркской Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного вооружения, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие.

«Подобные акты агрессии с украинской стороны прямо противоречат инициативам по мирному урегулированию конфликта на территории Донбасса. Настоятельно требуем от международных правозащитных организаций принять все необходимые меры для фиксации этих нарушений, а также для проведения их эффективного расследования», — заявила Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Народной милиции ДНР пресекли попытку продвижения украинской диверсионной группы, уничтожив беспилотный летательный аппарат, обеспечивавший поддержку диверсантов.

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