ВСУ стали чаще обстреливать гражданские объекты в ДНР — омбудсмен Морозова
Донецк, 20 августа, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Объекты гражданской инфраструктуры ДНР всё чаще подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 20 августа «Донецкое агентство новостей».
Омбудсмен также отметила, что боевики ВСУ используют беспилотники для атаки объектов гражданской инфраструктуры и неизбирательных ударов по площадям, что противоречит нью-йоркской Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного вооружения, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Народной милиции ДНР пресекли попытку продвижения украинской диверсионной группы, уничтожив беспилотный летательный аппарат, обеспечивавший поддержку диверсантов.
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