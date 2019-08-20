Симферополь, 20 августа, 2019, 10:22 — ИА Регнум. За два года шести крымским фермерским хозяйствам на развитие пчеловодства выдали более 8 миллионов рублей. Об этом 20 августа сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Левитан Исаак Ильич. Пасека

«Основные объёмы товарного меда, 98%, производятся в личных подсобных хозяйствах Крыма. Сумма субсидии на создание и развитие хозяйства начинающим фермерам нашего региона может составлять до 1,5 млн рублей», — уточнил министр.

По его словам, в 2019 году во всех категориях хозяйств насчитывалось порядка 79 тысяч пчелосемей.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет Крым получил более 9 млрд рублей на поддержку сферы сельского хозяйства.

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