На развитие пчеловодства в Крыму направили более 8 млн рублей
Симферополь, 20 августа, 2019, 10:22 — ИА Регнум. За два года шести крымским фермерским хозяйствам на развитие пчеловодства выдали более 8 миллионов рублей. Об этом 20 августа сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
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«Основные объёмы товарного меда, 98%, производятся в личных подсобных хозяйствах Крыма. Сумма субсидии на создание и развитие хозяйства начинающим фермерам нашего региона может составлять до 1,5 млн рублей», — уточнил министр.
По его словам, в 2019 году во всех категориях хозяйств насчитывалось порядка 79 тысяч пчелосемей.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет Крым получил более 9 млрд рублей на поддержку сферы сельского хозяйства.
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