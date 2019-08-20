Москва, 20 августа, 2019, 10:21 — ИА Регнум. В Москве капитально отремонтируют 135 зданий городских поликлиник. Масштабная программа по ремонту медучреждений начнется в столице в 2020 году, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

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По словам мэра Сергея Собянина, 135 зданий — это около трети всей сети городских поликлиник. Ремонтировать будут большими блоками — от 30 до 50, это сложная задача.

«Проводить модернизацию поликлиник нужно качественно, не прерывая при этом прием пациентов», — отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, после капремонта в поликлиниках для пациентов появятся комфортные зоны ожидания, а для врачей — эргономичные кабинеты и комнаты отдыха.

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