Саратов, 20 августа, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Саратовской области проводит проверку по сообщениям СМИ о росте заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) у проживающих на улице Лесная Республика в Саратове. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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В частности, устанавливается возможность проведения массовых мероприятий и соответствующие запреты, проверяется, какие должностные лица должны регламентировать этот вопрос в рамках недопущения распространения заболеваемости указанным вирусом.

«В ходе проверки следователями собрана всесторонняя информация об обстоятельствах заражения жителей города Саратова и области геморрагической лихорадкой», — отметили в СУ СКР по региону.

Управление призывает граждан воздержаться от посещения лесных массивов, даже в случае отсутствия информации о выявлении вируса в районах.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала мая до 12 августа в Саратовской области диагноз ГЛПС поставили 1,3 тыс. жителей. В саратовских больницах в настоящее время находятся ещё 250 человек с подозрением на мышиную лихорадку. По данным Роспотребнадзора, основная масса случаев инфицирования происходит при посещении природного парка Кумысная поляна — 60%, остальные случае заражения произошли на приусадебных участках в Саратовском районе (Клещевка, Расловка, Сабуровка) и Татищевском районе. В августе из-за вспышки «мышиной лихорадки» был отменен традиционный VI легкоатлетический «Аткарский марафон».

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