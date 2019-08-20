ВСУ стягивают технику и минируют территорию — Народная милиция ЛНР
Луганск, 20 августа, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Боевики ВСУ продолжают наращивать военный потенциал в зоне проведения карательной операции против Донбасса, сообщили 20 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пресс-службе отметили, что украинские военные не только саботируют договорённости касательно разминирования участков в районе населённого пункта Золотое, но и напротив, продолжают беспорядочное минирование территории.
За минувшие сутки обстрелов не зафиксировано, добавили в Народной милиции ЛНР.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР заявил, что с начала очередного «перемирия», объявленного 21 июля, ВСУ 29 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибла одна мирная жительница ЛНР, ещё семеро человек ранены.
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