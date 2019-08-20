Барнаул, 20 августа, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Подготовка сибирских регионов к зиме стала поводом для проведения селекторного совещания у сибирского полпреда Сергея Меняйло. Как следует из официальный информации, опубликованной на сайте полпредства по итогам данного мероприятия, в регионах Сибирского федерального округа сохраняются ограничения электроснабжения котельных из-за долгов за электроэнергию. В частности, в Алтайском крае отключены 302 котельные, в Новосибирской области — 216, Омской и Кемеровской областях — 155 и 80 соответственно.

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Между тем в краевом министерстве строительства ИА «Банкфакс» уточнили, что в подаче электричества ограничены уже 320 котельных, но к началу отопительного сезона каждая из них приступит к полноценной работе, и угрозы срыва подачи тепла ни в одном муниципалитете не будет.

По данным «Алтайэнергосбыта», которые приводят алтайские СМИ, на 1 июля 2019 года самыми злостными неплательщиками среди представителей сферы ЖКХ были ОП «Барнаульское» АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (62,9 млн рублей), МУП «Рубцовские тепловые сети» (54,8 млн рублей), ООО «Тепловые сети» из Шипуновского района (12,3 млн рублей).

Напомним, 5 августа 2019 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о распределении муниципальным образованиям дотации на сбалансированность бюджетов. Как пояснили в правительстве региона, распределение дотаций (их размер составил 201 миллион рублей) осуществлялось с учетом эффективности работы органов местного самоуправления по увеличению налоговой базы и качества управления муниципальными финансами, а также с подготовкой к отопительному сезону.