Монтерей, США, 20 августа, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Британский электрический автомобиль Lotus Evija показали на самой престижной автомобильной благотворительной акции в Пеббл-Бич, штат Калифорния. Об этом сообщается на сайте сетевого издания «ГЛАС».

Glas Lotus Evija

Сообщается, что электрокар имеет серебристый цвет, а в приводе Evija используются не менее четырех электромоторов. Они развивают общую максимальную мощность в 1973 «лошадей» и 1700 Нм.

Автокомпания уверяет, что электрокар способен разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за три секунды, а также достигнуть 300 км/ч за девять секунд. При этом максимальная скорость модели составляет 320 км/ч.

Напомним, на российском авторынке модели автокомпании Lotus появятся в 2021 — 2022 году.

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