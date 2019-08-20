Ульяновск, 20 августа, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В селе Прислониха Карсунского района откроется арт-пространство «Завалинка», инициатором которого является местный историко-художественный музей-заповедник, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Здесь будет создана гончарная мастерская.

Гончар

24 августа откроется арт-пространство «Завалинка». В ближайшие дни она будет оборудована гончарным кругом и муфельной печью, что позволит создать гончарную мастерскую. В рамках праздника пройдут творческие мастер-классы по работе с глиной, а также встреча с заслуженным деятелем культуры Татарии, членом ульяновского отделения Союза художников Иреком Нуртдиновым. Также состоится концерт.

Проект историко-художественного музея-заповедника «Прислониха — родина А. А. Пластова» стал победителем всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». Проект направлен на воссоздание и сохранение специфики работы местных умельцев. На его реализацию выделяется 700 тыс. рублей, которые направлены на закупку оборудования для создания гончарной мастерской. Творческая арт-мастерская будет располагаться на территории музея в Карсунском районе.

Отметим, что арт-пространство в проектном режиме работает с июня 2019 года, в рамках которого еженедельно безвозмездно проходят мастер-классы для всех желающих.