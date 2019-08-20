Париж, 20 августа, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Министр труда Франции Мюриэль Пенико нанесла короткий визит в собор Нотр-Дам, чтобы убедиться в обеспечении безопасности рабочих при возобновлении восстановительных работ 19 августа, сообщает Le Figaro.

Собор Нотр-Дам

«Условия хорошие. Теперь у нас есть прочное основание, что здесь безопасно», — заявила министр, сопровождаемая Мишелем Кадо, префектом Иль-де-Франс, а также представителями дирекции по вопросам культуры, наследия и труда.

Мишель Кадо заверил, что к концу сентября будет установлена «еще дюжина дезактивирующих камер». Новые меры должны обеспечивать безопасность персонала, работающего в здании, и предотвращать рассеивание свинцовой пыли за пределами рабочей площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее строительные работы в соборе были прерваны по назначению инспекции труда из-за опасности отравления рабочих свинцом, попавшим в окружающую среду в результате сильного пожара 15 апреля 2019 года.