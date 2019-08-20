Санкт-Петербург, 20 августа, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний совершила первое погружение в акватории Балтийского моря. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе ВМФ России.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский»

Подлодка построена на «Адмиралтейских верфях» (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге для Тихоокеанского флота России.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, которому доложено об успешном погружении субмарины, отметил, что «обеспечение испытаний новых кораблей и подводных лодок, строящихся в рамках кораблестроительной программы для ВМФ России, является одной из важнейших задач, которая должна находиться на постоянном контроле Главного командования ВМФ».

«В этих вопросах, и в частности в вопросах строительства и испытаний дизель-электрических лодок проектов 636.3 и 677, мы должны поддерживать уровень тесного взаимодействия с Объединенной судостроительной корпорацией и руководством предприятия «Адмиралтейские верфи», — подчеркнул главком ВМФ на рабочем совещании в Адмиралтействе.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» является первой в серии для ТОФ. 16 августа она вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга. В ходе заводских ходовых испытаний будет проверен ряд корабельных систем подводной лодки «Петропавловск-Камчатский», включая системы связи и гидроакустики.