Киев, 20 августа, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Верховный суд Украины признал законным запрет русскоязычного культурного продукта во Львовской области, сообщили 19 августа «Украинские новости».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Суд отказал движению «Украинский выбор — право народа» в удовлетворении кассационной жалобы и отменил решения Львовского окружного административного суда и Восьмого апелляционного административного суда, которые признали запрет незаконным.

«Наконец, получили победный и окончательный результат по делу о русскоязычном культурном продукте! Верховный суд Украины стал на сторону Львовского областного совета и общины Львовщины — отменил решение двух судов, которые считали, что решение облсовета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области незаконно, в частности, не соответствует гарантиям, предоставленным государством Украина», — рассказал глава Львовского областного совета Александр Ганущин.

Напомним, Львовская область стала первым регионом Украины, в котором русскую культуру объявили вне закона.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные решения приняли власти Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей.

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