Москва, 20 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Нефть торговалась 19 августа с тенденцией к повышению, но покупатели не проявляют большого рвения, продолжая соблюдать осторожность из-за сохраняющихся глобальных рисков. Brent закрепилась над уровнем $59 за баррель и в ближайшее время может нацелиться на психологическую отметку $60, преодоление которой ослабит понижательные риски, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако вряд ли стоит ожидать активных покупок фьючерсов перед публикацией еженедельной статистики по запасам нефти в США. Прошлый отчет показал, что запасы выросли, а добыча осталась неизменной, и, если в этот раз производство черного золота на сланцевых месторождениях увеличится, а объемы запасов не сократятся, Brent не сможет показать дальнейший рост», — полагает эксперт.

Также активность, вероятно, будет сдержанной на фоне ожиданий выступления Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце недели. Для Brent и рисковых активов в контексте этого события фактор риска заключается в недостаточно мягкой риторике главы ФРС. Если Пауэлл разочарует инвесторов, доллар повсеместно вырастет, что надавит на котировки нефти.

«В случае возобновления снижения при угасании интереса к риску в роли ближайшей поддержки выступит область $58,25 за баррель. На данном этапе главная задача Brent — зацепиться за отметку $59», — считает Николаев.

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