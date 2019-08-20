Пекин, 20 августа, 2019, 09:11 — ИА Регнум. В Китае представлен второй кроссовер премиального суббренда Chery — Exeed LX. Об этом сообщается на сайте 110km.

110km Exeed LX

Технически новый кроссовер мало чем отличается от Chery Tiggo 7. Однако Exeed LX имеет более стильный дизайн, чем стандартный Tiggo 7.

Внутри новинки оригинальный дизайн с 12,3-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, а также сенсорный блок управления климатом.

Сиденья кроссовера отделаны кожей и пластиком с имитацией дерева. Кроме того, у авто установлены адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, система контроля рядности, система автоматической парковки и многое другое.

Под капотом Exeed LX, в отличие от Chery Tiggo 7, установлен 1,6-литровый наддувной агрегат TGDi, мощность которого составляет 197 л. с. Агрегатируется он с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и приводом 4×4.

Сообщается, что старт продаж новинки на китайском рынке запланирован на сентябрь 2019 года.

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