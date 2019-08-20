Москва, 20 августа, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Никаких прямых последствий из ультиматума американской организации славистов российским вузам с требованием поддержать задержанных в ходе августовских протестов в Москве последовать не может, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Тем не менее, по его словам, существует закономерный вопрос: почему показатели российских вузов намертво «прикручены» к полностью западной системе оценок и рейтингов?

Иван Шилов ИА REGNUM Американские интересы

«С одной стороны обращение Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков, которое написано во вполне хамском стиле (будто русисты изучали язык не по Пушкину, а в подворотне), не значит ничего. Ну, одна из западных академических ассоциаций выразило свое категорическое «фи», как будто от нее ждали чего то иного (кстати, среди подписантов — эмигранты из России, которые, как известно, особенно яростны по отношению к бывшей родине). Никаких прямых следствий из этого последовать не может. Но с другой стороны, встаёт закономерный вопрос — почему показатели российских вузов намертво «прикручены» к полностью западной системе оценок и рейтингов?

Все отечественные учёные жалуются на откровенную дискриминацию по отношению к ним в издательствах и прочих институциях Запада. (Кроме тех, кто усердно подлизывается перед тамошним сообществом и кроет Россию почище тех). Зачем нам такие привязки, такая зависимость? Не пора ли подумать о собственной системе оценки эффективности научной работы? Увы, все призывы такого рода отвергаются. Ну и получаем то, что получаем — академическое хамство и пренебрежение», — пояснил Михаил Гундарин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее несколько учёных от лица Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL) подписали обращение к руководителям и преподавателям российских вузов, в котором выразили обеспокоенность арестами студента Высшей школы экономики Егора Жукова и студента Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Даниила Конона по делу о московских протестах 27 июля 2019 года. Намекнув, что на рейтингах российских вузов сказывается не только результат научной деятельности, авторы обращения призвали выразить моральную поддержку и оказать юридическую помощь обвиняемым, чтобы не оказаться «в положении изгоя в глобальной научной среде».

Читайте также: Рейтинги вузов и наукометрия: слависты США предъявили ультиматум России