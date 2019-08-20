Вашингтон, 20 августа, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Секрет популярности президента Украины Владимира Зеленского состоит в том, что население страны связывает с ним надежду на нормализацию российско-украинских отношений, считает бывший помощник Государственного департамента США по вопросам политики в отношении Советского Союза при президенте Джордже Буше — старшем, профессор политологии Николай Петро. Мнение эксперта приводит журналист Илай Кауль в своей статье, опубликованной 18 августа в американском аналитическом издании The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению Петро, Зеленскому следует избегать «ловушки национализма», из-за которой он может потерять поддержку минимум половины страны.

В свою очередь автор статьи признаёт, что, несмотря на конфликт в Донбассе, население Украины не теряет связи с Россией.

«Многие из украинцев, с которыми я разговаривал в Киеве, Львове, Виннице, Житомире и Одессе, приуменьшают влияние России на конфликт на востоке Украины, но при этом всё ещё верят, что народы России и Украины объединяет историческая и культурная связь», — отмечает журналист.

В статье также сказано, что экс-президента Украины Петра Порошенко в своё время избрали за обещание немедленно прекратить конфликт в Донбассе, однако в итоге конфликт был заморожен, а у Украины начались экономические проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что каждый новый президент Украины начинает свой срок с мысли о нормализации отношений с Россией, а заканчивает свой срок правления убеждённым бандеровцем.

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