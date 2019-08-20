Медногорск, Оренбургская область, 20 августа, 2019, 08:46 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области 19 августа произошел крупный пожар на территории дачного общества. На его ликвидацию потребовалось десять часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Ada Be Пожар в доме

Сгорели заброшенные дачные дома и сухая трава на площади 100 гектаров. Пожар начался в первой половине дня 19 августа, потушили его только вечером — в 21:34 местного времени (19:34 мск). К ликвидации пожара привлекались 21 человек и шесть спецмашин.

Напомним, на территории Оренбургской области с 30 апреля 2019 года действует особый противопожарный режим. Под запретом сжигание мусора, сухой травы, пожароопасные работы.