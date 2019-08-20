Эрбиль, Ирак, 20 августа, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Власти Иракского Курдистана обратились к Турции и Рабочей партии Курдистана с призывом избегать столкновений на турецко-иракской границе, об этом 19 августа сообщает Kurdistan.ru.

(сс) Kurdishstruggle Курды из РПК

Заявление было сделано после того, как ВВС Турции нанесли удар по курдской провинции Сулеймания, в результате чего пострадал мирный житель, а также был причинен вред нескольким жилым домам.

Напомним, 19 августа ВВС Турции атаковали курдскую деревню Болле, в результате чего ранения получил 50-летний мужчина.

Рабочая партия Курдистана ведет борьбу с правительством Турции на протяжении 35 лет, партизаны имеют укрытия на севере Ирака, которые регулярно подвергаются нападениям со стороны Анкары.