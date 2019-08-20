Экс-президент Киргизии Атамбаев оставлен под арестом
Бишкек, 20 августа, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев останется под арестом до 26 октября. Такое решение вынес суд Первомайского района Бишкека, рассказал 20 августа журналистам адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.
Судебное заседание было закрытым и проходило в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. Здесь, в СИЗО ГКНБ, бывший президент страны находится с 8 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности экс-президенту Киргизии предъявили 14 обвинений. Ему инкриминируют коррупцию, ряд особо тяжких преступлений, а также незаконное приобретение земельного участка в селе Кой-Таш. Задержали Атамбаева 8 августа, на следующий день после неудачного штурма его резиденции в Кой-Таше.
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