Бишкек, 20 августа, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев останется под арестом до 26 октября. Такое решение вынес суд Первомайского района Бишкека, рассказал 20 августа журналистам адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

Судебное заседание было закрытым и проходило в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. Здесь, в СИЗО ГКНБ, бывший президент страны находится с 8 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности экс-президенту Киргизии предъявили 14 обвинений. Ему инкриминируют коррупцию, ряд особо тяжких преступлений, а также незаконное приобретение земельного участка в селе Кой-Таш. Задержали Атамбаева 8 августа, на следующий день после неудачного штурма его резиденции в Кой-Таше.

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