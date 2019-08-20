Тбилиси, 20 августа, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Крупнейший импортёр грузинской продукции — Россия, получившая с января по июль 2019 года включительно товары на $303,8 млн. Такие данные приводит Национальная служба статистики Грузии «Сакстат».

Грузовики на российско-грузинской границе

Доля поставок в Россию составила для Грузии 14,5% от общего экспорта. В том же периоде прошлого года объём экспорта в Россию из Грузии был на 26,1% меньше — $240,8 млн. Основной статьёй экспорта в РФ оказались ферросплавы (28,2%), меньшую долю занимают вино (22,3%) и минеральная вода (11,8%).

Из России в Грузию за первые семь месяцев года поставлено товаров на $486,348 млн. Больше продукции поставили Грузии только Турция и Китай. Турция лидирует по товарообороту с Грузией ($999,6 млн), Россия занимает по этому показателю второе место ($790,1 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле объем денежных переводов в Грузию из России составил $38,98 млн. Это на 9,36% меньше, чем годом ранее.

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