Москва, 20 августа, 2019, 08:18 — ИА Регнум. В Монголии стала известна программа юбилейных мероприятий, посвящённых 80-летию битвы при Халхин-Голе. Годовщина победы советско-монгольских войск над японскими агрессорами будет отмечаться совместно с Российской Федерацией.

Старший лейтенант Красной армии Васильев и солдат монгольской армии М. Дорж. Халхин-Гол. Август 1939 года

Основные мероприятия пройдут в городе Чойбалсан и сомоне Халхин-Гол. Добавим, что для участия в торжествах монгольские власти пригласили и президента России Владимира Путина.

Программа праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы на реке Халхин-Гол (опубликовано агентством «Монцамэ»)

Город Чойбалсан

23 августа

11.00 часов — конкурс реставрации автомобилей военного времени в рамках празднования Победы на реке Халхин-Гол, церемония зажигания «Вечного огня» перед памятником монгольским солдатам

25 августа

17.00 часов — Концерт ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации в театре драмы аймака

27 августа

10.00−15.00 часов — Совместные полевые тактические учения ВС Монголии и РФ с боевой стрельбой «Сэлэнгэ-2019» на учебном центре армейской части №327 ВС Монголии.

16.00−17.00 часов — фотовыставка «Халхин-Гол — 80» в здании Народной партии аймака Дорнод

17.00 часов — Премьера документального фильма «Девушки-участницы войны», посвященная участницам войны из сомона Баяндун аймака Дорнод в театре драмы аймака

28 августа

09.00−10.00 часов — Церемония оказания почести и возложения венков к памятнику летчикам Советского Союза, принявших участие в войне на реке Халхин-Гол

10.00−11.00 часов — Церемония оказания почести и возложения венков к памятнику монгольским солдатам

11.00−13.00 часов — Торжественный совместный военный парад и представления ВС Монголии и России перед памятником монгольским солдатам

— Шествие граждан, посвященное 80-й годовщине Победы

— Совместная выставка оружий ВС Монголии и РФ

— Совместное культурное представление Монголии и РФ

15.00−23.00 часов — Праздничная конференция и торжественный концерт к 80-летию Победы

— Выставка «Мы не забудем» с участием музея монгольского солдата, учителей и школьников общеобразовательных школ аймака в театре драмы Дорнода

21.00−23.00 часов — Вечерний шоу и праздничный салют по случаю 80-летия Победы на реке Халхин-гол на площади «Независимость»

Сомон Халхин-гол

2 сентября

12.00−14.00 часов — Церемония встречи официальных гостей на памятнике «Победы» в местности Хамар даваа

16.00−17.00 часов — Посещение музея и памятное фото в музее «Победы» сомона Халхин-гол

3 сентября

09.00−12.00 часов — Оказание почести и возложение венков к памятникам сомона Халхин-гол

12.00−12.30 часов — Церемония открытия памятника Герою МНР, полковнику Л. Дандару

13.00−15.00 часов — Церемония открытия проекта «Строительство межсомонского центра», торжественное возложение венков к памятнику Г.К.Жукову.

15.00−17.00 часов — Праздничная конференция и торжественный концерт в честь 80-летия Победы в новом Центре культуры сомона

21.00−23.00 часов — Вечерний шоу «С песнями Победы», праздничный салют на музейной площади Победы сомона

4 сентября

08.00 часов — полевое представление «История войны на реке Халхин-гол» по специальному маршруту

12.00 часов — Церемония проводов гостей в город Чойбалсан

06.00−14.00 часов — Скачки лошадей

13.00−18.00 часов — Соревнование по национальной борьбе (специальная программа)

11.00−18.00 часов — Соревнование по стрельбе из лука (специальная программа)