Тюмень, 20 августа, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Биологи Тюменского госуниверситета проанализировали геном пшеницы мягкой и обнаружили в нём участки, кодирующие синтез глиадина — белка клейковины (глютена). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца . 1889

Отмечается, что исследовательская работа проводилась совместно со специалистами из Казахстана и Австралии. Её результатом стала идентификация вариантов генов, способных улучшить качество зерна.

«Были выявлены наиболее часто встречающиеся варианты генов, которые отвечают за синтез белка», — пояснила заведующая кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Нина Боме.

Отмечается, что результаты исследования могут стать отправной точкой для создания качественно новых видов растений, в том числе устойчивыми к стрессовым воздействиям сибирского климата.