Челябинск, 20 августа, 2019, 08:15 — ИА Регнум. В мэрии Челябинска произошла очередная отставка. Свой пост потерял глава управления капитального строительства Евгений Пашков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе мэрии. Как следует из официальных данных, контракт расторгли по соглашению сторон.

Сейчас обязанности руководителя исполняет Игорь Васильченко, который является заместителем Пашкова.