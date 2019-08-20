Белгород, 20 августа, 2019, 07:57 — ИА Регнум. В зимнем саду Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») дождались урожая банана Баджио — растения, посаженного в 2002 году. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Ninifee Бананы

Коллекция сада насчитывает два вида экзотических растений банан карликовый (Musa acuminate) и банан Баджио (Musa basjoo). Второй зацвёл в марте 2019 года и спустя полгода принёс гроздь из 25 плодов.

«С момента посадки банана до окончания плодоношения обычно проходит от 9 до 19 месяцев. А после сбора урожая само растение срезают, но волноваться по этому поводу не стоит, потому что к этому времени обычно банан даёт новый побег», — сообщила заместитель начальника по экскурсионной деятельности управления ландшафтных работ и обслуживания территории ботсада университета Наталья Захарова.

По словам эксперта, банан больше похож на дерево, но на самом деле это одно из крупнейших на Земле травянистых растений. В условиях зимнего сада НИУ «БелГУ» его высота достигает 3,5 метра, а в природе существуют виды, достигающие 10 и даже 15 метров в высоту. Захарова отметила, что банан дарит не только вкусные плоды. В пищу годятся и его цветки, а листья растения используют в качестве обёртки для приготовления различных блюд.

Родина бананов — тропическая Азия, оттуда он попал в Африку, а потом в Америку. Экзотический фрукт быстро прижился, и сейчас в тропических странах он заменяет хлеб, картошку и мясо. Бананы собирают зелёными, созревают они во время перевозки.

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