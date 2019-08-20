Москва, 20 августа, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Маршруты «Московских центральных диаметров» (МЦД) будут отмечены разными цветами на транспортных схемах Московского метрополитена, сообщает 20 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

Mos.ru Интерьер ЭГ2Тв (МЦД)

Первый диаметр (Одинцово — Лобня) получит цвет плодов физалиса — жёлто-оранжевый. МЦД-2 (Нахабино — Подольск) цветом фуксии — ярко-розовый. Запуск этих линий запланирован в конце 2019 года.

МЦД-3 отметят цветом мякоти папайи — красно-рыжим, МЦД-4 окрасят в цвет «ментол» — зелёно-бирюзовый. Цвет МЦД-5 определили как «зеленый луг» — цвет травы и листьев.

Маршруты на схемах обозначат латинской буквой D и номером диаметра. Всего к открытию МЦД обновят более 60 тыс. элементов навигации. Возможность пересадки на новый вид транспорта появится и на путевых полосах на станциях метрополитена.