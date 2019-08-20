Самара, 20 августа, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Схрон с оружием обнаружен в заброшенном доме поселка Журавлинский Самарской области, 20 августа сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Пулемет

Это уже второй случай за неделю обнаружения боеприпасов в Самарской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники обнаружили два автомата Калашникова, обрез ружья, пистолет Токарева, около 200 патронов и две гранаты.

По словам правоохранителей, скорее всего, оружие и боеприпасы хранили здесь представители одной из ОПГ Сызрани.

На месте работают сотрудники полиции, которые выявляют канал поставки оружия и лиц, причастных к этому.

По словам оперативных работников, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия.

Напомним, что 19 августа пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила о том, что было обнаружено несколько ящиков с боеприпасами в заброшенном здании в Борском районе.