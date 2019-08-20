Вашингтон, 20 августа, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Европейские лидеры исчерпали все возможности сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом, поэтому единственной альтернативой осталось только противодействие его политике, заявил американский экономист Джеффри Сакс в статье для издания Project Syndicate.

Greg618 Джеффри Сакс

«Европейские лидеры уже исчерпали все возможности сотрудничества с американским президентом. Они пытались очаровать Трампа, убеждали его, игнорировали его действия или просто не соглашались с ними. И всё же озлобленность Трампа осталась безграничной. Поэтому единственной оставшейся альтернативой является только противостояние ему», — заявил Сакс.

Экономист отметил, что Европейский союз неоднократно выступал против санкций США, которые не только являются односторонними, экстерриториальными и противоречат интересам безопасности европейского блока, но также противоречат условиям ядерного соглашения 2015 года с Ираном, которое было единодушно одобрено Совбезом ООН.

«И всё же европейские лидеры боятся бросить вызов напрямую», — добавил Сакс.