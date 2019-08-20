Ханчжоу, Китай, 20 августа, 2019, 05:23 — ИА Регнум. В китайской провинции Чжэцзян будет построен культурный и туристический городом имени древнего китайского конфуцианского мыслителя Ван Янмина, чьи идеи повлияли на многие части Азии, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Ван Янмин

Город Юйяон провинции Чжэцзян известен как малая родина философа. В субботу здесь стартовал проект строительства Древнего города Янмина с целью развития культурных и туристических продуктов, которые помогут посетителям лучше узнать и понять времена династии Мин (1368 — 1644), когда жил философ и учитель.

Правительство города Юйяо также задалось целью построить исследовательскую базу в сердце конфуцианской школы, лидирующей фигурой которой был указанный выше знаменитый китайский мыслитель. Местные власти также сообщили, что старую резиденцию Вана в городе посетило более 3 млн гостей с момента ее открытия в 2007 году.

Отметим, что Ван Янмин, что настоящее имя Ван Шоужэнь, был влиятельной фигурой в истории конфуцианство и самым известным теоретиком за его обширные знания, которые могли быть получены через постоянное участие в общественной жизни и действие, а не только на изучении философских трудов.