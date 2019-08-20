В китайском Чжэцзяне появится деревня конфуцианского философа Ван Янмина
Ханчжоу, Китай, 20 августа, 2019, 05:23 — ИА Регнум. В китайской провинции Чжэцзян будет построен культурный и туристический городом имени древнего китайского конфуцианского мыслителя Ван Янмина, чьи идеи повлияли на многие части Азии, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.
Город Юйяон провинции Чжэцзян известен как малая родина философа. В субботу здесь стартовал проект строительства Древнего города Янмина с целью развития культурных и туристических продуктов, которые помогут посетителям лучше узнать и понять времена династии Мин (1368 — 1644), когда жил философ и учитель.
Правительство города Юйяо также задалось целью построить исследовательскую базу в сердце конфуцианской школы, лидирующей фигурой которой был указанный выше знаменитый китайский мыслитель. Местные власти также сообщили, что старую резиденцию Вана в городе посетило более 3 млн гостей с момента ее открытия в 2007 году.
Отметим, что Ван Янмин, что настоящее имя Ван Шоужэнь, был влиятельной фигурой в истории конфуцианство и самым известным теоретиком за его обширные знания, которые могли быть получены через постоянное участие в общественной жизни и действие, а не только на изучении философских трудов.