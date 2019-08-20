В Мексике убиты шесть человек
Мехико, 20 августа, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Трупы шести человек обнаружены в городе Самора (штат Мичоакан, Мексика), передаёт Noticias MVS.
Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США
В Мексике
Уточняется, что найдены тела двух женщин и четырёх мужчин. По версии полиции, они погибли от огнестрельных ранений.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад восемь человек погибли и трое были ранены в результате вооружённого нападения в городе Ирапуато (штат Гуанахуато, Мексика).