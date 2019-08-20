Берлин, 20 августа, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии планирует создать специальные подразделения для борьбы с праворадикалами, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на соответствующий документ.

Цитата из к/ф «Стена». Реж. Алан Паркер. 1982. Великобритания Правые радикалы

Сообщается, что задачами нового подразделения станут исследование праворадикальной среды в стране и противодействие преступлениям на почве ненависти. Основой нового отдела станет Центральное управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти, которое, в том числе, отслеживает радикалов через публикации в интернете.

Предполагается, что при создании подразделения будет учтен опыт, полученный в борьбе с распространением детской порнографии. Для более эффективного сотрудничества немецкой полиции с интернет-провайдерами, правительству ФРГ придется расширить действие законодательства об интернете и увеличить сроки хранения данных, так как преступники, как правило, пытаются сохранять анонимность в интернете.