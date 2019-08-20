Пекин, 20 августа, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Ключевой подозреваемый в бандитизме был экстрадирован в Китай из Бразилии 17 августа, что стало первым случаем доставки подозреваемого из Бразилии в Китай, сообщает агентство Синьхуа.

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Подозреваемый по фамилии Хуан был экстрадирован из Сан-Паоло после десяти лет укрывания в Бразилии, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР. Хуан организовывал и личном принимал участие в незаконной деятельности в городе Наньань провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. В частности, он держал казино, незаконно удерживал людей осуществлял провокации и вымогательства.

Местные органы общественной безопасности раскрыли его банду в августе 2010 года и задержали более 10 подозреваемых в уголовных преступлениях, в то время как Хуану удалось сбежать в Бразилию. Для того, чтобы поймать злоумышленника, власти Китая наладили сотрудничество с Бразилией в области правоохранительных органов и выпустили уведомление с красным углом в Интерполе.

После того, как Хуан был задержан полицией Бразилии в Сан-Паоло в 2018 году, китайская полиция подтвердила запрос на экстрадицию его в Китай в рамках соответствующих законов и правил. Запрос был одобрен Верховным судом бразилии в июне 2019 года.