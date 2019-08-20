Нижний Новгород, 20 августа, 2019, 04:02 — ИА Регнум. В Нижегородской области в отношении матери троих детей, младшему из которых три года, возбудили уголовное дело по факту незаконной покупки наркотиков и привлекли к ответу по административной статье за неисполнение родительских обязанностей. Женщина бросила детей одних дома на пять дней. На сегодня решается вопрос о лишении её родительских прав. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полиция

Семья проживала в посёлке Большое Мурашкино и уже давно была на учёте у сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, ведь мать неоднократно привлекалась к ответу за неисполнение родительских обязанностей. В этот раз соседи рассказали, что дети трёх, пяти и 13 лет уже пять дней сидят дома одни.

«В течение пяти дней трое несовершеннолетних ребят, в том числе трёхлетний ребёнок, были предоставлены сами себе, уход за детьми осуществляли соседи и знакомая матери», — отметили в ведомстве.

Детей изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Нерадивую мать обнаружили в соседнем районе и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что женщину уже ранее привлекали по разным уголовным статьям, связанным с собственностью. При личном досмотре у нее нашли сигарету с наркотиком, было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос о лишении родительских прав, привлечении женщины к административной ответственности.

Напомним, дикий случай произошёл ранее в Краснодарском крае. 12 августа 2019 года мать привела четырёхлетнюю дочь в кафе и оставила там, положив в карман записку с именем ребёнка и просьбой найти той новых родителей. На сегодня девочку забрала родная бабушка.

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