Нижегородская область, 12 апреля, 2004, 09:25 — ИА Регнум. Четвертый всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" пройдет в 2004 году по распоряжению правительства РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации губернатора Нижегородской области.

По данным пресс-службы, конкурс, организованный Минэкономразвития РФ, пройдет по 6 номинациям: развитие персонала, охрана здоровья и безопасные условия труда, социально-экономическая эффективность коллективного договора, природоохранная деятельность и ресурсосбережение, реализация социальных программ и развитие местного сообщества, малое предприятие высокой социальной эффективности.

Также будут определены победители по отраслевым и дополнительным номинациям за достижение по отдельным направлениям в социальной сфере.

В пресс-службе сообщили также, что в III всероссийском конкурсе приняли участие более 1000 организаций из 79 субъектов РФ. По итогам конкурса 5 из 24 участвовавших предприятий Нижегородской области победили в различных номинациях. Так, в основных номинациях победили ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ" (Саров) и "Горьковская железная дорога" (филиал ОАО "Российские железные дороги"). В отраслевых номинациях стали победителями ОАО "Нижегородский научно-исследовательский и проектный институт по переработке нефти"(Нижний Новгород), ОАО "ЦБК "Волга" (Балахна) и ЗАОр "Оканит" (Богородск).