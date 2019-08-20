Якутск, 20 августа, 2019, 03:39 — ИА Регнум. В ходе рейда ГИБДД в Якутске с 16 по 18 августа выявлено 42 нетрезвых водителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алкоголь за рулём

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«Из 42 задержанных на дорогах города в нетрезвом состоянии, два водителя попались повторно за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в Госавтоинспекции Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июня ужесточили наказание за езду в нетрезвом состоянии — от трёх до семи лет лишение свободы.