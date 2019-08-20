Рига, 20 августа, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Новым мэром Риги избран Олег Буров.

Rīgas domes Īpašuma departaments Олег Буров

Выборы состоялись в рижском парламенте 19 августа. «За» Бурова отдали голоса 35 парламентариев. Его оппонента Виестурса Зепса поддержали лишь 12 депутатов.

Напомним, предшественник Бурова Нил Ушаков был отстранён от руководства рижской столицей в начале апреля — после скандала. Буров был назначен исполняющим обязанности мэра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая Ушакова избрали в Европейский парламент.

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