Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 20 августа, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Десяти тысяч гектар достигла площадь лесного пожара на острове Гран-Канария в Испании, сообщает 20 августа Agence France-Presse.

wildfire Лесной пожар

Уточняется, что с острова эвакуированы свыше девяти тысяч человек. Пожар назван крупнейшим в Испании в этом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на Гран-Канария вспыхнул 18 августа. От огня пострадали свыше шести тысяч гектар полей и лесов.