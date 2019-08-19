Москва, 20 августа, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» пройдут 16−21 сентября 2019 г., сообщает Минобороны РФ.

Kremlin.ru На военных учениях

Отмечается, что учениями будет руководить глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В ходе манёвров будет проведена проверка готовности органов военного управления Центрального военного округа, а также командного состава воинских контингентов к управлению межвидовой группировкой войск.

На первом этапе учений будет отработано управление войсками в условиях борьбы с международным терроризмом. В частности планируются отражение ударов средств воздушного нападения, оборонительные и разведывательно-поисковые действия.

В ходе второго этапа планируется проверка навыков управления подразделениями группировок войск при нанесении массированного огневого удара и ведения наступательных действий по разгрому условного противника.

В манёврах примут участие порядка 128 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 600 летательных аппаратов и порядка 15 кораблей.