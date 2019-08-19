Киев, 20 августа, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Шумиха в СМИ вокруг поведения жены премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в аэропорту Киева необоснованна, заявила глава израильского правительства в Facebook.

President.gov.ua Биньямин Нетаньяху. Киев

«Я провожу исторический визит на Украину, но сомневаюсь, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не было «происшествия с хлебом», — заявил Нетаньяху.

Оправдывая поступок жены, израильский премьер-министр заявил, что она вовсе не хотела проявлять неуважение к украинцам, и свидетельством тому служит выбор её одежды.

«Она вышла из самолёта в одежде жёлто-голубой расцветки, — сказал Нетаньяху. — Именно из уважения к Украине».

Напомним, спустившаяся с трапа самолёта в Борисполе чета Нетаньяху была встречена традиционным караваем. Политик съел кусочек каравая, а другой передал жене. Но она его есть не стала, а выбросила. Инцидент попал на видео.