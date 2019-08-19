Вулвергемптон, Великобритания, 19 августа, 2019, 23:52 — ИА Регнум. 19 августа между командами «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» был разыгран матч 2-го тура Английской премьер-лиги 2019/20. Встреча на «Молинью» завершилась со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Первый мяч на 27-й минуте матча забил фланговый нападающий сборной Франции Антони Марсьяль после передачи Маркуса Рашфорда — 0:1. В дебюте второй половины португальский центральный полузащитник Рубен Невеш восстановил равновесие в счете — 1:1. Через 12 минут Поль Погба не сумел реализовать пенальти — 1:1.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Португалии Жоао Моутиньо, заработавший оценку 7,5, отдавший голевую передачу и совершивший 3 отбора. В составе «красных дьяволов» лучшим стал Антони Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед», набрав 4 очка, поднялся на 4-е место. «Вулверхэмптон» с 2-мя баллами занял 12-ю позицию.

Статистика матча («Вулверхэмптон» / «МЮ»)

Удары 4/8

Удары в створ ½

Владение 34%/66%

Фолы 14/5

Угловые 4/5

Оценки 6,55/6,58

Стартовые составы на матч:

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Доэрти, Невеш, Кастро, Моутиньо, Дендонкер, Жота, Хименес.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Рашфорд, Лингард, МакТоминей, Джеймс, Марсьяль.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс | Марк Перри | Эдвард Смарт | Эндрю Мэдли.

Желтые карточки: Джеймс — 24, Невеш — 51, Беннетт — 67, Ван-Биссака — 84.

Не забитые пенальти: Погба — 68.

Забитые мячи: Марсьяль 27 — 0:1, Невеш 56 — 1:1.