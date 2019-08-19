Эр-Рияд, 19 августа, 2019, 23:50 — ИА Регнум. «Правительственная коалиция» Йемена во главе с Саудовской Аравией сообщает о проведении авиаударов по «военным целям» в Сане, 19 августа передает агентство Reuters.

Voice of America Йемен. Последствия бомбардировки

Проиранский телеканал Al-Masirah подтвердил проведение «правительственной коалицией» двух атак в столице Йемена, контролируемой хуситами.

О жертвах и разрушениях в результате атак пока ничего не известно.

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