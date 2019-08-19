Лондон, 19 августа, 2019, 23:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом перед поездкой во Францию и Германию, 19 августа передает агентство Reuters.

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«Они обсудили экономические вопросы и наши торговые отношения. Премьер-министр проинформировал президента по ситуации с Brexit» , — сказано в заявлении «Даунинг-стрит».

На неделе Джонсон встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже и с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. С Трампом Джонсон увидится на саммите G-7 в Биаррице.

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