Тюмень, 20 августа, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Жительнице Ямала с большим трудом удалось взыскать с тюменской клиники денежное выражение материального и морального ущерба, который ей был нанесён неудачной процедурой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

U.S. Navy В операционной

Молодая женщина приехала из Салехарда в тюменскую частную клинику для липосакции. Но процедура прошла неудачно и она на несколько месяцев стала нетрудоспособной.

Женщина выиграла в суде иск против клиники. Салехардский городской суд в мае 2019 года вынес решение о возмещении пациентке тюменской клиники морального вреда, утраченного заработка, расходов на проведение судебной экспертизы и назначил фирме штраф на общую сумму почти в 900 тыс. рублей.

Но клиника не торопилась расплачиваться с пострадавшей клиенткой. Судебный пристав-исполнитель был вынужден применить принудительные меры к должнику, обратив взыскание на денежные средства медцентра, находящиеся в банке. Кроме того, был взыскан исполнительский сбор в 60 тыс рублей.