Борис Джонсон построит миграционную систему «в австралийском стиле»
Лондон, 19 августа, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает построить иммиграционную систему Великобритании «в австралийском стиле», 19 августа передает агентство Reuters.
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Борис Джонсон
«Иммиграция в Великобританию будет контролироваться демократическим путем. Мы построим систему, основанную на баллах, в австралийском стиле», — заявил Джонсон.
Премьер-министр отметил, что «это не значит, что мы собираемся стать враждебными по отношению к иммиграции» в Великобританию.
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