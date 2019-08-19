Лондон, 19 августа, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает построить иммиграционную систему Великобритании «в австралийском стиле», 19 августа передает агентство Reuters.

Number 10 Борис Джонсон

«Иммиграция в Великобританию будет контролироваться демократическим путем. Мы построим систему, основанную на баллах, в австралийском стиле» , — заявил Джонсон.

Премьер-министр отметил, что «это не значит, что мы собираемся стать враждебными по отношению к иммиграции» в Великобританию.

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