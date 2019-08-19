Москва, 19 августа, 2019, 23:15 — ИА Регнум. 21 августа Федеральное агентство новостей (ФАН) впервые проведёт онлайн-конференцию. Тема встречи — публикация Классификатора СМИ. На все вопросы об этом реестре будет отвечать главный редактор ФАН Евгений Зубарев.

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Разработанный агентством классификатор СМИ делит прессу на пять больших категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические. Данный реестр призван помогать россиянам оценивать объективность масс-медиа, из которых они получают информацию.

По словам Зубарева, сейчас отношения между российской и западной прессой довольно напряжённые. Западные масс-медиа ежедневно публикуют фейковые расследования о России и распространяют ложную информацию. Вместе с тем, отметил он, альтернативное, российское мнение на Западе часто не допускается. Неугодные российские СМИ маркируются специальными пометками, а к некоторым из них и вовсе ограничивают доступ за независимость взглядов и беспристрастную оценку. Тиражирование ложной информации может привести к необратимым последствиям, поэтому, по мнению главреда ФАН, западную пропаганду необходимо пресекать.

«Результатом такой пропаганды является расчеловечивание образа жителя России, превращение его в публичную мишень для атаки сначала в информационном пространстве, а затем уже и в возможной реальной войне», — отметил Зубарев.

Главный редактор ФАН привел в качестве примера негативного влияния западных фейков ситуацию с Ираком. Американские масс-медиа распространили ложную информацию о том, что Ирак якобы владеет оружием массового поражения. После публикации этих сообщений вооружённые силы НАТО вторглись в Ирак. Пагубное влияние фейков на себе ощутили Ливия, Венесуэла, Сирия, Югославия и многие другие.

Зубарев уверен: классификатор СМИ поможет россиянам сориентироваться в информационном поле, а также станет хорошим инструментом для отражения информационных атак со стороны Запада.

Трансляция состоится 21 августа в 15:00 на канале ФАН-ТВ в YouTube. Редакция принимает вопросы через мессенджер Telegram.