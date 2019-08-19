Лондон, 19 августа, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Великобритания установит жесткую границу с Евросоюзом и новые правила иммиграции сразу после Brexit, 19 августа передаёт агентство Reuters.

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«Свобода передвижения в нынешнем виде закончится 31 октября, когда Великобритания выйдет из ЕС» , — сказано в заявлении МВД Великобритании.

Также сообщается, что «после Brexit правительство введет новую, более справедливую иммиграционную систему».

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