Гюмри, Армения, 19 августа, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Пассажирский самолет российского лоукостера «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Армении.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Победа»

По данным комитета, в 21:04 по местному времени при посадке в аэропорту Гюмри «Ширак» пассажирский самолет авиакомпании «Победа» коснулся задней частью фюзеляжа взлетно-посадочной полосы.

В результате инцидента была повреждена хвостовая часть самолета.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились 173 пассажира. Никто из них не пострадал.

Обратный полет будет совершать резервный самолет «Победы».

Расследованием инцидента займется специальная комиссия.