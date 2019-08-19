Ростов-на-Дону, 19 августа, 2019, 23:01 — ИА Регнум. Действия судейских бригад во время матчей Российской премьер-лиги в последнее время вызывают много вопросов. Полузащитник футбольного клуба «Ростов» (накануне команда уступила соперникам из «Уфы» со счётом 0:2) Александр Зуев прокомментировал эпизод, в котором получил травмы.

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«Я боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда мне прилетел в глаз локоть. Пошла кровь, через некоторое время мне пришлось попросить о замене. Я удивился, когда он [главным арбитром встречи был Евгений Турбин] подошёл и сказал: «Хватит валяться, не хочу много времени добавлять». Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизод», — отметил футболист.

У игрока «Ростова» было сильное кровотечение после удара, в настоящее время — гематома.

«Хочу передать большой привет арбитру и извиниться, что слишком долго лежал», — сказал Зуев.

ИА REGNUM напоминает, что главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин после игры отмечал, что его подопечные проиграли из-за своих ошибок, и сами подарили голы сопернику.