Тюмень, 20 августа, 2019, 00:01 — ИА Регнум. В Тюмени бывший генеральный директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму около 98 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ЗАО «Севертранссервис» с апреля 2012 года периодически включал в налоговые декларации по акцизам ложные сведения о величине произведенных подакцизных товаров и суммах акцизов, подлежащих уплате в бюджет. Кроме того, он не предоставил в налоговую декларацию по акцизу за январь 2013 года. Таким образом, по версии следствия, обвиняемый уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму около 98 млн рублей.

Бывший гендиректор предприятия обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

По уголовному делу изъят большой объем документов, которые изучены и исследованы в ходе проведения экономической экспертизы. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.