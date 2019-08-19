Лондон, 19 августа, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Ситуация на нефтяном рынке вынудит страны ОПЕК ещё сильнее ограничить добычу для поддержки цен на нефть, 19 августа передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

По мнению представителя PVM Oil Associates Стивена Брэннока, к такому шагу ОПЕК подтолкнут прогнозы глобального спада потребления нефти, в том числе недавний прогноз самой организации.

«Этот «медвежий» прогноз вызовет ещё большее давление на ОПЕК, вынуждая принять дальнейшие меры по поддержке рынка» , — уверен аналитик.

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