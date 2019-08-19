Остин, США, 19 августа, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Информационные системы государственных департаментов и ведомств в американском штате Техас подверглись масштабной хакерской атаке, передаёт 19 августа Forbes.

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Как сообщается, на данный момент атакам подверглись по меньшей мере 23 учреждения, большинство из которых относится к местным органам власти. При этом свидетельства, собранные службами безопасности, указывают на то, что все атаки происходили из одного источника.

По предварительным данным, в каждом из эпизодов злоумышленники пытались заразить компьютерные системы вирусом, известным как шифровальщик-вымогатель Nemucod. Информация о том, удалось ли хакерам похитить какие-либо значимые данные, в настоящее время уточняется.