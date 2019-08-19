Лондон, 19 августа, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут на фоне опасений за поставки Саудовской Аравии после атаки хуситов на объекты Saudi Aramco, 20 августа передаёт агентство Reuters.

ptra Нефть

К настоящему моменту нефть Brent поднялась на $1,18 (2,01%), до $59,82 за баррель. Нефть WTI выросла на $1,39 (2,54%), до $56,20 за баррель.

«Рынок нефти… оценивает геополитическую выгоду из-за рисков после нападений беспилотников в Саудовской Аравии в выходные, но эта выгода может не сохраниться, если не будет перебоев в поставках» , — отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

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